В России показали новую станцию разведки

Холдинг «Росэлектроника» показал новую станцию разведки ОПК-32Д2М на форуме «Армия-2022». Разработка позволяет обнаруживать сигналы на дальности до 2500 километров. Об этом сообщили в холдинге, передает РИА Новости .

«Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», — сообщил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

В пресс-службе отметили, что новая станция обеспечивает перехват радиосигналов на расстоянии до 2500 километров. Станция на шасси автомобиля «Камаз-1340» позволяет определять источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 мегагерц в режиме реального времени. ОПК-32-Д2М может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.