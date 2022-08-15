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15 августа

Сообщение о явке в военкоматы Петербурга оказалось частично недостоверным

Lenta.ru

Сообщение о том, что военкоматы Петербурга требуют обязательной явки от горожан мобилизационного возраста, оказалось частично недостоверным.

Сообщение о явке в военкоматы Петербурга оказалось частично недостоверным
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.comZamir Usmanov / Globallookpress.com

13 августа на сайте «Фонтанки» был опубликован материал, в котором утверждается, что в почтовых ящиках жителей центра Петербурга замечены повестки с требованием явиться в военкомат. Издание также публикует фотографии «повесток», при этом на снимках изображены документы неустановленного образца: вверху бланка расположен красный штамп с надписью «Явка обязательна!», который не используется российскими военкоматами.

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Кроме того, согласно статье 27.1 Федерального закона № 229-ФЗ от 2 октября 2007 года «Об исполнительном производстве», повестку из военкомата должны вручать лично в руки призывнику под расписку.

В другой публикации «Фонтанки» сообщается, что корреспондент «Фонтанки» вместе с одним из получивших «повестку» петербуржцев, сходила в военкомат на Большой Монетной улице (Военный комиссариат Петроградского района), который «даже работает в субботу». Как выяснилось, с горожанами проводилась беседа на тему контрактной службы в армии.

«Сейчас на второй этаж, оформим лист беседы. Если есть желание, можем вас направить для прохождения контракта в рядах Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал старший помощник военного комиссара по фамилии Коренев.

Молодой человек, который пришел с корреспондентом издания также заявил, что за последние пару недель ему звонили четыре раза из военкомата с требованием явиться для беседы и якобы тревожили словами «служба по контракту» и «всеобщая мобилизация».

«Сказали, у них в военкомате объявили мобилизацию и со дня на день президент это скажет», — рассказал он.

При этом, российские власти неоднократно опровергали слухи о мобилизации. 26 июня информацию отвергло Министерство обороны России. 21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы мобилизации фейками, а также лживыми вбросами.

Широкого охвата в социальных сетях публикация "Фонтанки" не получила. Материал разместили несколько пабликов в социальных сетях: «Щеглово» (9120 подписчиков) и «Ладожская рулит» (50 923 подписчика), а также несколько пользователей социальной сети. Кроме того, информацию перепечатали такие региональные СМИ, как Peterburg2, «Деловой Петербург», а также «Патрульный Петербурга».

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