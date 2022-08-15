На форуме "Армия-2022" представили беспилотник "Пузырек"

Беспилотник "Пузырек", который может быть использован в том числе в качестве ударного дрона-камикадзе, представлен на стенде Роскосмоса на форуме "Армия-2022", передает корреспондент ТАСС.

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Как сообщил ТАСС разработчик дрона, представитель компании "Полдень. 21-й век" Илья Таратонов, беспилотник способен нести полезную нагрузку до 2 кг.

"Он предназначен для разведки и корректировки артиллерии. На него можно вешать полезную нагрузку до 2 кг: тепловизоры, камеры. Да, можно [использовать как ударный], можно даже сделать модификацию одноразовой. По камере можно наводиться", - пояснил он.

По словам Таратонова, разработка включает компьютер, наземную станцию управления. Радиус действия беспилотника составляет 2 км. Беспилотник может быть в том числе складным. "На самом деле он в рюкзак укладывается. Если кто-то попал в плохую ситуацию, лежит в овраге, с руки запускается, летит", - добавил он.

Разработчик уточнил, что беспилотник был создан в инициативном порядке. Серийным производством беспилотников займется Ярославский радиозавод (входит в Роскосмос). "К концу этого года начнется серийное производство", - сказал Таратонов.