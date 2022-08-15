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39 минут назад

Путин назначил генерала Ершова замглавы Росгвардии

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Владислава Ершова заместителем главы Росгвардии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

Путин назначил генерала Ершова заместителем директора Росгвардии
Фото: Telegram-канал Александра ХинштейнаTelegram-канал Александра Хинштейна

«Генерал Ершов - один из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящая живая легенда. Много лет служил в СОБРе "Рысь", где прошел путь от рядового сотрудника до командира отряда», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, Ершов является ветераном обеих чеченских кампаний. Он также принимал участие во многих спецоперациях, в том числе в Будденовске, Первомайском, «Норд-Осте». До этого он возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии.

Напомним, в июне 2019 года Владимир Путин присвоил Ершову звание генерал-лейтенанта полиции.

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