Путин назначил генерала Ершова заместителем директора Росгвардии

«Генерал Ершов - один из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящая живая легенда. Много лет служил в СОБРе "Рысь", где прошел путь от рядового сотрудника до командира отряда», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, Ершов является ветераном обеих чеченских кампаний. Он также принимал участие во многих спецоперациях, в том числе в Будденовске, Первомайском, «Норд-Осте». До этого он возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии.