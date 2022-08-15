США направят десантников в Восточную Европу

В рамках операции по усилению восточного фланга НАТО Вашингтон направляет солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии в Болгарию. Об этом пишет «Лента.ру».

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Как сообщили в миссии США при НАТО, солдаты будут участвовать в укреплении восточного флага альянса. При этом пока точно неизвестно, сколько именно из 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии США будет переброшена в Болгарию. Остальные будут базироваться в Словакии, Румынии, Венгрии.

«Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная под названием "Кричащие орлы", возвращается в Европу», - говорится в сообщении.

101-я воздушно-десантная дивизия считается элитной и известна как «Кричащие орлы». Впервые она была развернута в Европе во время Второй мировой войны.