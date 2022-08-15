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1 час назад

Путин назначил генерала Ершова заместителем директора Росгвардии

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Владислава Ершова заместителем директора Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Путин назначил генерала Ершова заместителем директора Росгвардии
Фото: Telegram-канал Александра ХинштейнаTelegram-канал Александра Хинштейна

Ершов ранее был командиром спецотряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь». Хинштейн назвал его одним из «самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа». По его словам, новый замглавы Росгвардии является настоящей живой легендой. Ершов пришел в СОБР «Рысь» рядовым бойцом и дослужился до командира отряда. Он участвовал в обеих чеченских кампаниях, в самых громких спецоперациях, в том числе по освобождению заложников в Буденновске, «Норд-Осте» и Первомайском. Ершов является кавалером десяти госнаград, в числе которых три ордена Мужества.

Он до назначения на новую должность возглавлял управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии.

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