Американские военнослужащие из корпуса морской пехоты, которые сражаются на стороне украинской армии, не разделяют позицию Запада касательно боевых действий в стране. Некоторые из них считают политику Вашингтона преступной. Такое заявление сделал журналист и бывший морпех Джон Марк Дуган, который в настоящий момент живет в ДНР, передает РИА Новости.

Он напомнил, что корпус морской пехоты США воюет на стороне Киева. По его словам, многие его бывшие коллеги более не разделяют политику США и поддерживают российскую сторону в конфликте на Украине.

«Я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», — сказал Джон Марк Дуган.

Он подчеркнул, что некоторые американские военные после пребывания на Украине стали считать действия Вашингтона преступными. По его словам, они больше не могут доверять западным СМИ и «настроены пророссийски».