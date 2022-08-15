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6 минут назад

Бывший морпех озвучил сомнения воюющих за Украину американцев

Елена Прошина

Американские военнослужащие из корпуса морской пехоты, которые сражаются на стороне украинской армии, не разделяют позицию Запада касательно боевых действий в стране. Некоторые из них считают политику Вашингтона преступной. Такое заявление сделал журналист и бывший морпех Джон Марк Дуган, который в настоящий момент живет в ДНР, передает РИА Новости.

Бывший морпех озвучил сомнения воюющих за Украину американцев
Фото: flickr.comflickr.com

Он напомнил, что корпус морской пехоты США воюет на стороне Киева. По его словам, многие его бывшие коллеги более не разделяют политику США и поддерживают российскую сторону в конфликте на Украине.

«Я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», — сказал Джон Марк Дуган.

Он подчеркнул, что некоторые американские военные после пребывания на Украине стали считать действия Вашингтона преступными. По его словам, они больше не могут доверять западным СМИ и «настроены пророссийски».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США продолжают накалять обстановку и способствуют продолжению военного конфликта России и Украины. По его словам, Вашингтон не собирается «прислушиваться к голосу разума», так как уже выделил на военную помощь Киеву еще 1 миллиард долларов. Подобные решения никак не способствуют мирному разрешению ситуации, считает Антонов.

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