Началось серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия»

В России начали серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

О запуске серийного производства журналистам агентства рассказали представители «Уралвагонзавода» в преддверии форума «Армия-2022». «Серийное производство самоходных артиллерийских орудий "Флокс" и "Магнолия" начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего», — подчеркнули в организации.

Разработанное в рамках ОКР «Набросок» 120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Новое орудие может стрелять как гаубица и миномет и применяться при стрельбе прямой наводкой.

САО «Магнолия» базируется на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ, орудие было создано в ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР «Набросок». Помимо него в семейство входят 82-миллиметровый самоходный миномет «Дрок» и 120-миллиметровая САО на автомобильном шасси «Флокс».