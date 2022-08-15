Назван срок завершения испытаний САО «Мальва»

Государственные испытания самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» на колесном шасси завершат к концу 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».

Фото: ЦНИИ «Буревестник» ЦНИИ «Буревестник»

«В 2021 году в рамках испытаний главного конструктора подтверждена эффективность создаваемого САО и его соответствие требованиям тактико-технического задания. Опытный образец доработан и представлен на государственные испытания Минобороны, планируемый срок завершения которых – конец 2022 года», — сообщили в концерне.

В «Уралвагонзаводе» отметили, что одновременно с проведением испытаний начато изготовление опытно-промышленной партии самоходных орудий.

САО «Мальва» разработали в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». Установка с орудием калибра 152 миллиметра на четырехосном колесном шасси предназначена для поражения укреплений, артиллерийских батарей и техники противника. По данным разработчика, масса «Мальвы» составляет 32 тонны. САО сможет поражать цели на дальности до 24,5 километра.