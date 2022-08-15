Корабли КНР вошли в зону спорных с Японией островов

Два патрульных корабля морской полиции КНР в понедельник, 15 августа, вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао — на китайском) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, передает агентство Kyodo.

Фото: Xinhua/AP Xinhua/AP

Как сообщается, еще два китайских корабля находятся в акватории, прилегающей к зоне у данных островов. По информации агентства, на одном из них есть оборудование, похожее на автоматическую пушку.

Ранее японские власти заявили о том, что два китайских военных корабля в течение 64 часов находились на спорных территориях рядом с Сенкаку. Как сообщал телеканал CNN, это самое длительное беспрерывное нахождение китайских судов в японских водах за много лет.

До этого Япония заявила протест КНР в связи с освоением Пекином природных ресурсов Восточно-Китайского моря в одностороннем порядке.