Корабли КНР вошли в зону спорных с Японией островов

Два патрульных корабля морской полиции КНР в понедельник, 15 августа, вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао — на китайском) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, передает агентство Kyodo.
Как сообщается, еще два китайских корабля находятся в акватории, прилегающей к зоне у данных островов. По информации агентства, на одном из них есть оборудование, похожее на автоматическую пушку.
Ранее японские власти заявили о том, что два китайских военных корабля в течение 64 часов находились на спорных территориях рядом с Сенкаку. Как сообщал телеканал CNN, это самое длительное беспрерывное нахождение китайских судов в японских водах за много лет.
До этого Япония заявила протест КНР в связи с освоением Пекином природных ресурсов Восточно-Китайского моря в одностороннем порядке.
Территориальный спор из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао), возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов. Под административным контролем Японии они находятся с 1972 года. Конфликт обострился в сентябре 2012 года, когда Токио выкупил острова у частных владельцев-японцев. В Китае прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. На протяжении десяти лет китайские корабли курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.