В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

Kyodo: корабли КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку

Газета.Ruиещё 5

Два патрульных корабля морской полиции КНР в понедельник, 15 августа, вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао — на китайском) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, передает агентство Kyodo.

Корабли КНР вошли в зону спорных с Японией островов
Фото: Xinhua/APXinhua/AP

Как сообщается, еще два китайских корабля находятся в акватории, прилегающей к зоне у данных островов. По информации агентства, на одном из них есть оборудование, похожее на автоматическую пушку.

Ранее японские власти заявили о том, что два китайских военных корабля в течение 64 часов находились на спорных территориях рядом с Сенкаку. Как сообщал телеканал CNN, это самое длительное беспрерывное нахождение китайских судов в японских водах за много лет.

До этого Япония заявила протест КНР в связи с освоением Пекином природных ресурсов Восточно-Китайского моря в одностороннем порядке.

Курилы раздора: из-за чего спорят Япония и Россия

Территориальный спор из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао), возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов. Под административным контролем Японии они находятся с 1972 года. Конфликт обострился в сентябре 2012 года, когда Токио выкупил острова у частных владельцев-японцев. В Китае прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. На протяжении десяти лет китайские корабли курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители