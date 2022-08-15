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1 час назад

США направят 101-ю воздушно-десантную дивизию в страны Восточной Европы

ТАССиещё 4

НАТО усилит военное присутствие в Европе, направив 2,4 тыс. солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии США в Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Об этом сообщила миссия США при Североатлантическом альянсе в Twitter.

"Около 2,4 тыс. солдат будут направлены в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию, чтобы защитить восточную границу НАТО, укрепить союзников и сдержать противников", - говорится в сообщении.

США направили в Польшу истребители F-22 Raptor

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде (28-30 июня) объявил о дальнейшем наращивании американского военного присутствия в Европе. Помимо упомянутых четырех стран, Пентагон сообщил о намерении разместить в Польше на постоянной основе штаб пятого армейского корпуса, штаб армейского гарнизона и батальон полевого тылового обеспечения. В странах Балтии Соединенные Штаты нарастят ротационное присутствие. Эти изменения предполагают размещение бронетанковых войск, авиации, сил противовоздушной обороны и войск специального назначения.

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