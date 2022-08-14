Минобороны РФ: украинские военные отказываются сражаться

«В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.