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36 минут назад

Минобороны РФ: украинские военные отказываются сражаться

Ura.Ru

Украинские военные мотопехотной бригады отказались сражаться и оставили свои позиции из-за потерь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в Харьковской области командиры ВСУ не стали выполнять приказы из-за высоких потерь состава.

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