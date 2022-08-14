Французские военные озвучили требование из-за конфликта на Украине

Французские Вооруженные силы столкнутся с острой нехваткой дальнобойной артиллерии и боеприпасов в случае прямого участия страны в «конфликте высокой интенсивности», сообщает Le Monde со ссылкой на результаты закрытых парламентских слушаний с участием представителей Главного штаба ВС страны.

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Офицеры выражают наибольшую обеспокоенность по поводу снаряжения. В то время как они признают достижения, например, в бронетехнике, благодаря программе «Скорпион», или атомных подводных лодках с вводом в эксплуатацию первого корпуса класса Suffren, они сожалеют о слишком малом или иногда устаревшем оборудовании, пишет издание.

«Среди возможностей, которые необходимо усилить, я назову средства ПВО «земля-воздух», беспилотники, глубинный огонь [дальнобойная артиллерия], информационно-коммуникационные системы, разведка или средства переправы [баржи и наплавные мосты]», - заявил начальник штаба сухопутных генерал Пьер Шилл.

До начала специальной военной операции России на Украине армия Франции располагала 76 самоходными артиллерийскими установками CAESAR, из которых 18 отдала Киеву. И хотя французские ВС ожидают поставку 32 новых экземпляров, аналитический центр «Обсерватория артиллерии», объединяющий офицеров и экспертов, в докладе заявил о необходимости наличия в войсках 215 CAESAR, чтобы армия имела возможность участвовать в «конфликте высокой интенсивности».

Тем временем, в военно-морских силах насчитывается 19 крупных надводных кораблей, в то время как 30 лет назад их было на семь больше. В ближайшие два года из пяти ударных атомных подводных субмарин будут доступны только четыре, к 2029 году - только два танкера-заправщика из пяти.