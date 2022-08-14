Восточный фланг НАТО обратился к США с призывом

Страны на восточном фланге НАТО просят США ускорить поставки им вооружений, а также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе. Об этом пишет в субботу газета The Washington Post .

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По ее данным, должностные лица в странах Балтии и Восточной Европы призывают США к наращиванию оборонного производства для ускорения реализации заключенных ранее оборонных контрактов.

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"[Реактивные системы залпового огня] HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары - это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения <...> боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России", - утверждал в интервью изданию канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

В свою очередь в Варшаве полагают, что обороноспособности Польши способствовало бы ускорение Соединенными Штатами поставок стране определенных видов вооружений, уже обещанных Вашингтоном. Как поясняет газета, Польша ожидает от США заказанные ранее ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams. По сведениям Washington Post, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох недавно обсуждал с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном необходимость обеспечения того, чтобы оборонное производство в США более оперативно реагировало на растущие угрозы.

Многие из стран региона в последние месяцы поставляли Украине вооружения из своих собственных запасов, напоминает Washington Post. Как заявил газете неназванный представитель американского оборонного ведомства, западным странам в какой-то момент необходимо будет восполнить этот военный потенциал. Чиновник не уточнил, сколько времени это займет.