Военный эксперт сравнил опыт российской армии в Сирии и на Украине

«Понятно, что сирийский опыт важен. Но дело в том, что кампания на Украине имеет ряд особенностей, которые Сирии не подходят», — отметил Леонков. Так, он напомнил, что в Сирии российские самолеты работали с высоты шести километров. «Летчики эффективно обрабатывали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони. А на Украине — много "зеленки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определенного рода сложности», — сказал эксперт.