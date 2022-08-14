Пентагон отредактировал текст об «ударе» Украины по Крыму

На сайте Минобороны Соединенных Штатов появилась информация, из которой следовало, что Украина спровоцировала взрывы, случившиеся на аэродроме в Крыму, сообщает «Царьград».

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Неназванный чиновник Пентагона заявлял, что базу в Саки 9 августа обстрелял Киев. Однако вскоре статья была изменена, а вверху материала появилась пометка: «Примечание редактора: эта статья была отредактирована». Из текста пропало упоминание о том, что взрывы в Крыму якобы устроила Украина.

Как отмечает военное ведомство США, в публикации было «неточное описание комментариев высокопоставленного представителя Министерства обороны о взрывах на российской авиабазе». Теперь уточняется, что Вашингтону доподлинно неизвестно, что стало причиной взрывов в Саки, однако говорится, что в результате происшествия был нанесен значительный ущерб самолётам и боеприпасам.