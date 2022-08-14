Иностранные наемники обрели «уникальные расстройства» на Украине

По словам Жанны Мантуа, американские наемники страдают от «уникальных психологических расстройств» после возвращения из зоны проведения российской спецоперации на Украине, передает «Царьград». Аналитик заметила, что американцы оказались не готовы к столкновениям с войсками РФ, так как ситуация на Украине кардинально отличается от того, к чему они привыкли, — например, от боевых действий в Ираке или Афганистане.