«Российские БЛА получат ударную ракету. Это давно надо было сделать»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) заявила о создании новой многоцелевой самонаводящейся ракеты Х-МД-Э. В числе ее особенностей – применение не только с авиационных и морских носителей, но и с беспилотных летательных аппаратов. Это первая ракета, созданная специально для боевых дронов. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы Х-МД-Э.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новейшая ракета Х-МД-Э обладает двумя особенностями. Она может использоваться с беспилотников, а также применяться против дронов противника. Это новое слово в производстве оружия для ударных российских БЛА, которые до этого использовали уже имеющиеся ракеты и корректируемые бомбы.

Видео дня

«Межвидовая многоцелевая самонаводящаяся крылатая ракета модульного построения существенно усилит потенциал ударных дронов. Это изделие предназначено для поражения широкой номенклатуры одиночных малоразмерных и групповых объектов днем и ночью. Ракета разработана в трех модификациях – с полуактивной лазерной головкой самонаведения (Х-МД-Э1), с активной радиолокационной ГСН (Х-МД-Э2) и с пассивной радиолокационной ГСН (Х-МД-Э3)», – рассказали «Газете.Ru» в корпорации КТРВ.

Это предполагает широкий спектр ее применения – по радиолокационным станциям, по БЛА и по бронетехнике и укрепленным объектам противника.

«Применение в Карабахском конфликте турецких ударных беспилотников «Байрактар» показало, что их эффективность обеспечивается наличием противотанковых ракет, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Разведывательные функции и корректировка ракетного и артиллерийского огня для БЛА тоже имеют большое значение, но именно возможность нанесения ударов по бронетехнике, выведению ее из строя, ставит дроны в разряд боевых. Сам по себе беспилотник это лишь летательный аппарат, его мощь обеспечивается именно носимым оборудованием и боеприпасами».

Из характеристик ракеты Х-МД-Э известно, что ее стартовая масса составляет 110 кг, максимальная дальность пуска – до 40 км. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 30 кг, которая позволяют гарантированно уничтожать как танки противника, артиллерийские позиции, так и укрепленные объекты.

«Традиционно буква «Э» в маркировке российской военной техники и боеприпасов означает, что это экспортный вариант, поэтому можно предположить, что для ВС РФ ракета будет обладать улучшенными характеристиками. Использование БЛА такого «жала осы» позволит наносить удары по позициям противника, не входя в зону действия средств ПВО противника. Либо прорывать оборону и наносить удары по более глубоким тылам, используя комбинированный метод с выводом из строя сначала радиолокационных станций и последующие удары по намеченным целям вроде командных путнктов противника. Российские БЛА получат ударную специализированную ракету. Это давно надо было сделать», – считает генерал-лейтенант в отставке, экс-сотрудник Главного штаба ВВС России Юрий Леонтьев.

Военный эксперт Шурыгин предположил, что для использования Х-МД в большей степени подойдет БЛА «Орион», боевая нагрузка которого составляет 200 кг. Соответственно это две ракеты, которыми беспилотник может атаковать противника.

В 2020 году компания «Кронштадт», производящие эти БЛА, показала выкладку авиационных средств поражения, которые может использовать «Орион». В нее вошли авиационная малогабаритная управляемая ракета Х-50, корректируемые бомбы КАБ-20 и КАБ-50, управляемая планирующая авиабомба УПАБ-50, а также неуправляемая бомба ФАБ-50.