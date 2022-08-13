Стало известно о состоянии Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

«При прекращении боевых действий [станция] восстанавливается в течение недели. Крупных повреждений, к счастью, станция пока не имеет, не считая гидроагрегата номер три, который сгорел в марте, там надо 1,5 года на выполнение работ», — рассказал он, уточнив, что на данный момент в строю находятся три гидроагрегата.