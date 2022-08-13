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20 минут назад

Стало известно о состоянии Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

Lenta.ruиещё 6

Заместитель директора Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Арсений Зеленский оценил состояние станции после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). В разговоре с ТАСС он заявил, что крупных повреждений пока нет.

Стало известно о состоянии Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При прекращении боевых действий [станция] восстанавливается в течение недели. Крупных повреждений, к счастью, станция пока не имеет, не считая гидроагрегата номер три, который сгорел в марте, там надо 1,5 года на выполнение работ», — рассказал он, уточнив, что на данный момент в строю находятся три гидроагрегата.

11 августа стало известно, что ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Каховскую ГЭС.

Позже Арсений Зеленский сообщил, что из-за ракетных ударов была отключена одна из турбин, что может привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции (АЭС). По его словам, последнее время станция работает в аварийном режиме.

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