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40 минут назад

На Каховской ГЭС предупредили о возможной катастрофе на ЗАЭС из-за ВСУ

Lenta.ru

Из-за обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ) была отключена одна из турбин, что может привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявило руководство ГЭС, его обращение цитирует ТАСС.

Также руководство ГЭС сообщило, что последнее время станция работает в аварийном режиме.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС.

Киев решил взорвать мосты в Днепропетровской области и обвинить в этом Россию

Он допустили аварию «посерьезнее Чернобыля» и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.

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