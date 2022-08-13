На Каховской ГЭС предупредили о возможной катастрофе на ЗАЭС из-за ВСУ

Из-за обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ) была отключена одна из турбин, что может привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявило руководство ГЭС, его обращение цитирует ТАСС.
Также руководство ГЭС сообщило, что последнее время станция работает в аварийном режиме.
Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС.
Он допустили аварию «посерьезнее Чернобыля» и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.