На Каховской ГЭС предупредили о возможной катастрофе на ЗАЭС из-за ВСУ

Из-за обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ) была отключена одна из турбин, что может привести к катастрофе на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявило руководство ГЭС, его обращение цитирует ТАСС.