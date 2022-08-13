Старейшую подлодку ЧФ России начали готовить к выходу в море

Старейшую подводную лодку Черноморского флота (ЧФ) России — субмарину «Алроса» проекта 877В «Палтус» — готовят к выходу в море для заводских ходовых испытаний и последующей передаче флоту. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.

«На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствии с планом», — сказали в пресс-службе.

В июле дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» вышла в море для прохождения второго этапа заводских ходовых испытаний. В том же месяце субмарина прошла первый этап ходовых испытаний после ремонта и модернизации.