Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь рассказал, что страна направит Киеву свои истребители МиГ-29АС. Их снимут с вооружения к осени 2022 года. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что министр не назвал точное количество передаваемых военных самолетов. Ориентировочно, Братислава направит 11 истребителей.

По данным издания, после передачи бортов Украине воздушное пространство республики будут охранять чешские истребители JAS-39C Gripen и польские F-16C.