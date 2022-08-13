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26 минут назад

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

Елена Прошина

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь рассказал, что страна направит Киеву свои истребители МиГ-29АС. Их снимут с вооружения к осени 2022 года. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что министр не назвал точное количество передаваемых военных самолетов. Ориентировочно, Братислава направит 11 истребителей.

По данным издания, после передачи бортов Украине воздушное пространство республики будут охранять чешские истребители JAS-39C Gripen и польские F-16C.

Ранее сообщалось, что Словакия передает самолеты не безвозмездно. Она надеется получить от США 14 единиц F-16. Согласие от администрации Штатов уже получено, а сроки будут зависеть от различных факторов, в том числе, от военной помощи Украине.

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