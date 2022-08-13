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4 минуты назад

Новейшая российская самоходка прошла испытания высокими температурами

Газета.Ru

Новейшее самоходное артиллерийское орудие «Магнолия», созданное для использования в Арктике, успешно прошло испытания высокими температурами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».

Новейшая российская самоходка прошла испытания высокими температурами
Фото: газета.ruгазета.ru

В концерне отметили, что решение о проверке «Магнолии» в реальных условиях в Арктике принимает Минобороны России.

«Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». В семейство этих орудий также входят 82-мм самоходный миномет «Дрок» и 120-мм самоходка «Флокс».

Ранее сообщалось, что ВС России применяют в спецоперации на Украине 120-мм самоходные установки 2С23 «Нона-СВК».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении двух американских гаубиц М777 в Запорожской области. Также сообщается об уничтожении до 150 украинских военных.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сравнил возможности артиллерийских систем России и Украины.

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