Китай и Таиланд запланировали провести совместные военные учения

Уточняется, что Китай направит в Таиланд для маневров истребители, бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Учения пройдут на базе Королевских ВВС Таиланда Удорн на севере страны, недалеко от границы с Лаосом. Они включат в себя отработку поддержки наземных сил с воздуха, ударов по наземным целям, а также развертывания больших и малых авиагрупп.