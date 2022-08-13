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1 час назад

Китай и Таиланд запланировали провести совместные военные учения

Lenta.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) Китая и Таиланда 14 августа проведут совместные учения Falcon Strike 2022. Об этом рассказали в Минобороны КНР, передает RT.

Китай и Таиланд запланировали провести совместные военные учения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что Китай направит в Таиланд для маневров истребители, бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Учения пройдут на базе Королевских ВВС Таиланда Удорн на севере страны, недалеко от границы с Лаосом. Они включат в себя отработку поддержки наземных сил с воздуха, ударов по наземным целям, а также развертывания больших и малых авиагрупп.

«Целью учений является укрепление взаимного доверия и дружбы между военно-воздушными силами двух стран, углубление практического сотрудничества и содействие постоянному развитию китайско-таиландского всестороннего стратегического сотрудничества», — сообщает министерство.

10 августа НОАК заявила об успешном выполнении задач в рамках учений военно-морских сил близ Тайваня. При этом продолжатся маневры и боевое патрулирование возле акватории и воздушной зоны Тайваня. 4 августа подразделения Вооруженных сил Китая провели боевые стрельбы на дальние расстояния во время учений, развернувшихся недалеко от Тайваня.

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