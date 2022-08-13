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48 минут назад

В МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Пески

ТАСС

Союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.

В среду заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам, что основные боевые действия в районе Донецка идут вокруг населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка. По его словам, на севере республики, в Соледаре и Артемовске, Народная милиция зашла в черту городов, в промзоны, в которых идут бои.

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