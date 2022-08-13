В Госдуме отреагировали на угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин считает, что план министра обороны Эстонии Ханно Певкур закрыть Финский залив для кораблей из России является нереальным. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
Депутат отметил, что если Эстония будет предпринимать активные действия по названному вопросу, то Россия примет ответные меры.
«Такие провокационные заявления требуют не только осуждения, но и ответных действий с нашей стороны. Я бы советовал Эстонии думать о проблемах своих граждан, а не о какой-то вымышленной внешней агрессии», — сказал он.
Швыткин напомнил, что у российского военно-морского флота в своем арсенале есть ракеты «Циркон» и «Калибр».
«Учитывая технические возможности противоракетной обороны со стороны Эстонии и Финляндии, я не вижу здесь каких-то новейших технологий, которые бы могли перехватить ракеты новейшего образца нашей страны», — подчеркнул депутат Госдумы.
Ранее Ханно Певкур в интервью изданию Iltalehti заявил, что эстонские и финские власти ведут переговоры о создании единой системы противоракетной обороны. Он считает, что оба государства обладают для этого необходимыми возможностями.