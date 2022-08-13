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50 минут назад

Депутат Швыткин назвал план Эстонии закрыть Финский залив для кораблей из РФ невозможным

Газета.Ruиещё 1

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин считает, что план министра обороны Эстонии Ханно Певкур закрыть Финский залив для кораблей из России является нереальным. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

В Госдуме отреагировали на угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат отметил, что если Эстония будет предпринимать активные действия по названному вопросу, то Россия примет ответные меры.

«Такие провокационные заявления требуют не только осуждения, но и ответных действий с нашей стороны. Я бы советовал Эстонии думать о проблемах своих граждан, а не о какой-то вымышленной внешней агрессии», — сказал он.

Эстония и Финляндия захотели закрыть Финский залив для кораблей РФ

Швыткин напомнил, что у российского военно-морского флота в своем арсенале есть ракеты «Циркон» и «Калибр».

«Учитывая технические возможности противоракетной обороны со стороны Эстонии и Финляндии, я не вижу здесь каких-то новейших технологий, которые бы могли перехватить ракеты новейшего образца нашей страны», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее Ханно Певкур в интервью изданию Iltalehti заявил, что эстонские и финские власти ведут переговоры о создании единой системы противоракетной обороны. Он считает, что оба государства обладают для этого необходимыми возможностями.

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