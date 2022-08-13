Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море

Дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний. Об этом рассказал пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев, передает РИА Новости. l

«Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом», - сказал Горбачев.

Дизель-электрическая «Алроса» до 2013 года была единственной действующей подводной лодкой ЧФ. Ее поставили на ремонт и модернизацию в 2014 году. В июле 2022-го лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.