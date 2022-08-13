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5 минут назад

Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море для испытаний

Майк Габриелян

Дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний. Об этом рассказал пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев, передает РИА Новости. l

Подлодка "Алроса" готовится выйти в Черное море
Фото: CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /

Сейчас «Алроса» завершает ремонт и модернизацию, идет подготовка к этапу заводских ходовых испытаний.

«Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом», - сказал Горбачев.

Скоро субмарину передадут ВМФ.

Дизель-электрическая «Алроса» до 2013 года была единственной действующей подводной лодкой ЧФ. Ее поставили на ремонт и модернизацию в 2014 году. В июле 2022-го лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.

В 2014-16 годы в состав Черноморского флота последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных современным ракетным вооружением: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино».

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