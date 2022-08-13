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35 минут назад

Военнопленные ВСУ отказались от обмена

Lenta.ru

Сдавшиеся в плен и сложившие оружие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались вернуться по обмену. Об этом говорится в заявлении одного из солдат, распространенном Минобороны России.

Военнопленные ВСУ отказались от обмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой», — заявили в Минобороны.

Мужчина, представившийся матросом Малышом, заявил о нежелании поднимать оружие против братьев. Солдат Виталий Деревянкин рассказал на камеру о негативном отношении к украинской власти и посоветовал сослуживцам сложить оружие.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин.

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