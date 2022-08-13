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1 час назад

Эстония и Финляндия захотели закрыть Финский залив для кораблей РФ

Елена Прошина

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью Iltalehti, что провел переговоры со своим финским коллегой Антти Кайкконеном. На встрече был поднят вопрос о создании совместной системы ПРО, которая даст возможность «закрыть» Финский залив для ВМФ России.

Эстония и Финляндия захотели закрыть Финский залив для кораблей РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что интервью с журналистами министр провел в библиотеке посольства Эстонии в Хельсинки. Перед началом беседы он пояснил, что только что побывал в музее финского маршала Густава Маннергейма.

Певкур подчеркнул, что между странами достигнуты предварительные договоренности по вопросам объединения береговой обороны в сферах ПРО и обмена необходимой информацией.

Глава ведомства уточнил, что план будет полностью реализован после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. В итоге, Финский залив будет фактически «закрыт» для военных судов РФ.

По его мнению, после присоединения к организации северных государств Балтийское море станет «внутренним морем НАТО», ситуация в целом существенно изменится.

Напомним, что западные политики постоянно высказываются о Балтике как о «внутреннем море» альянса. Ранее эту идею высказал президент Польши Анджей Дуда.

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