Эстония и Финляндия захотели закрыть Финский залив для кораблей РФ

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью Iltalehti, что провел переговоры со своим финским коллегой Антти Кайкконеном. На встрече был поднят вопрос о создании совместной системы ПРО, которая даст возможность «закрыть» Финский залив для ВМФ России.

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Отмечается, что интервью с журналистами министр провел в библиотеке посольства Эстонии в Хельсинки. Перед началом беседы он пояснил, что только что побывал в музее финского маршала Густава Маннергейма.

Певкур подчеркнул, что между странами достигнуты предварительные договоренности по вопросам объединения береговой обороны в сферах ПРО и обмена необходимой информацией.

Глава ведомства уточнил, что план будет полностью реализован после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. В итоге, Финский залив будет фактически «закрыт» для военных судов РФ.

По его мнению, после присоединения к организации северных государств Балтийское море станет «внутренним морем НАТО», ситуация в целом существенно изменится.