Блинкен забеспокоился из-за иностранных наемников

США обеспокоены решением Верховного суда Донецкой Народной Республики о смертной казни трех иностранных наемников, сражавшихся на стороне Украины. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на его Twitter.
Ранее сообщалось, что два гражданина Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Брагим Саадун были приговорены к смертной казни. Их признали наемниками, которые участвовали в боевых действиях и сражались на стороне войск Украины. Они будут расстреляны по решению суда. Оспорить приговор можно в течение месяца.
Блинкен категорически осудил подобное решение и заявил, что процесс заседания — фикция. По его словам, власти Донецка приговорили к смерти законных комбатантов.
Государственный секретарь США призвал Россию к уважению международного гуманитарного права, подразумевающего предоставление военнопленным прав и защиты.
До этого официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наемники на Украине не могут быть признаны комбатантами, поэтому лучшее развитие событий для них в случае взятия в плен — долгий срок в тюрьме. По его словам, иностранные наемники не могут претендовать на блага, предоставляемые комбатантам в соответствии с международным гуманитарным правом.