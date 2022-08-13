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46 минут назад

Блинкен обеспокоен возможностью обвинений против иностранных наемников

Елена Прошина

США обеспокоены решением Верховного суда Донецкой Народной Республики о смертной казни трех иностранных наемников, сражавшихся на стороне Украины. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на его Twitter.

Блинкен забеспокоился из-за иностранных наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что два гражданина Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Брагим Саадун были приговорены к смертной казни. Их признали наемниками, которые участвовали в боевых действиях и сражались на стороне войск Украины. Они будут расстреляны по решению суда. Оспорить приговор можно в течение месяца.

Блинкен категорически осудил подобное решение и заявил, что процесс заседания — фикция. По его словам, власти Донецка приговорили к смерти законных комбатантов.

Государственный секретарь США призвал Россию к уважению международного гуманитарного права, подразумевающего предоставление военнопленным прав и защиты.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наемники на Украине не могут быть признаны комбатантами, поэтому лучшее развитие событий для них в случае взятия в плен — долгий срок в тюрьме. По его словам, иностранные наемники не могут претендовать на блага, предоставляемые комбатантам в соответствии с международным гуманитарным правом.

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