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49 минут назад

США заявили, что осенью отправят в Европу более 200 военных

ТАСС

Американские власти направят в Европу по меньшей мере 260 военнослужащих вооруженных сил, сообщает в пятницу пресс-служба Сухопутных войск США.

США заявили, что осенью отправят в Европу более 200 военных
Фото: ReutersReuters

"Сухопутные войска США объявили сегодня об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, для поддержки <...> наших европейских союзников и союзников по НАТО. Будет развернут контингент, насчитывающий около 260 солдат", - говорится в заявлении. Отмечается, что отправка военных будет носить временный характер. Ее точные сроки и направление не называются.

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