В Эстонии заявили о планах «закрыть» Финский пролив для кораблей армии РФ

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», – цитирует РИА «Новости» Певкура. Он также отметил, что данная перспектива станет возможна, когда Финляндия станет полноправным членом НАТО.