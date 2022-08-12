Военный эксперт прокомментировал создание ударной группы ВСУ

Северное направление и Курск у нас хорошо прикрыты. На Харьковском направлении мы уже «стучимся в двери». В Запорожье, куда не посмотри, везде открытые фланги и открытое поле. Так что если кулак и создается, то очевидно для анонсированного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, — пояснил он.