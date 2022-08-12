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9 минут назад

«Украина готовится к наступлению»: эксперт о создании ударной группы ВСУ

News.ru

Украинская армия резко снизила артиллерийскую активность. Это можно объяснить нехваткой снарядов, износом материальной части. Однако наиболее вероятная причина — целенаправленное снятие Киевом артиллерийских подразделений, для дальнейшего формирования ударного кулака, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт прокомментировал создание ударной группы ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Северное направление и Курск у нас хорошо прикрыты. На Харьковском направлении мы уже «стучимся в двери». В Запорожье, куда не посмотри, везде открытые фланги и открытое поле. Так что если кулак и создается, то очевидно для анонсированного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, — пояснил он.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что наступление ВСУ «практически в чистом поле» обречено на провал.

Кроме, как самоубийством обкуренных наркоманов, это мероприятие и назвать нельзя, — заключил Матвийчук.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшее время ВСУ не смогут провести контратаку из-за нехватки оружия и боеприпасов. Он призвал не строить иллюзий и не питать надежд. Министр также добавил, что потребуется время на обучение украинских солдат обращению с предоставленной Западом военной техникой.

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