Гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что на Украине началось возведение зданий нового завода. На нем будут производиться турецкие БПЛА Bayraktar. Об этом пишет ТАСС.
Бизнесмен уточнил, что рабочие приступили к возведению центров исследований и передового производства. Также началось строительство фабрики.
В Турции сообщили ранее, что предложения по сотрудничеству в области БПЛА поступили от России, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Кроме того, разрешение на производство летательных аппаратов выдало правительство Украины.