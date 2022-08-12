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14 минут назад

Украина начала строительство фабрики по производству Bayraktar

Илья Родин

Гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что на Украине началось возведение зданий нового завода. На нем будут производиться турецкие БПЛА Bayraktar. Об этом пишет ТАСС.

Бизнесмен уточнил, что рабочие приступили к возведению центров исследований и передового производства. Также началось строительство фабрики.

В Турции сообщили ранее, что предложения по сотрудничеству в области БПЛА поступили от России, ОАЭ и Саудовской Аравии.

На Украине раскрыли планы по производству Bayraktar

Кроме того, разрешение на производство летательных аппаратов выдало правительство Украины.

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