Гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что на Украине началось возведение зданий нового завода. На нем будут производиться турецкие БПЛА Bayraktar. Об этом пишет ТАСС.

Бизнесмен уточнил, что рабочие приступили к возведению центров исследований и передового производства. Также началось строительство фабрики.

В Турции сообщили ранее, что предложения по сотрудничеству в области БПЛА поступили от России, ОАЭ и Саудовской Аравии.