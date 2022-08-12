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1 час назад

В Херсоне обвинили Киев в обстреле Каховской ГЭС из HIMARS

Мария Иванова

Власти Херсонской области заявили, что украинская армия обстреляла Каховскую ГЭС из системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации области заявили, что в целом атаку на ГЭС удалось отразить, но есть некритичные попадания.

До этого об ударе украинских HIMARS по Каховской ГЭС сообщалось 30 июля. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев говорил, что система ПВО отразила все ракеты и ГЭС не пострадала.

Наиболее серьезный удар по ГЭС был нанесен в ночь на 12 июля, тогда взорвались склады с селитрой, атака привела к жертвами и пострадавшим.

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