Власти Херсонской области заявили, что украинская армия обстреляла Каховскую ГЭС из системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации области заявили, что в целом атаку на ГЭС удалось отразить, но есть некритичные попадания.

До этого об ударе украинских HIMARS по Каховской ГЭС сообщалось 30 июля. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев говорил, что система ПВО отразила все ракеты и ГЭС не пострадала.