Одна европейская страна может начать производить оружие для Украины

Министр обороны Швеции Питер Хультквист допустил, что Стокгольм начнет производить оружие для Украины. Об этом сообщает SVT.

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11 августа министры обороны 17 стран встретились в Копенгагене на донорской конференции для Украины. Одной из стран-участниц стала Швеция.

Участники встречи определили три основных направления долгосрочной поддержки Киева - военную подготовку, разминирование и производство оружия.

Незадолго до этого шведское правительство пообещало направить на Украину 120 инструкторов, которые будут обучать украинских военных.

Хультквист подчеркнул, что учебными мероприятиями все может не ограничиться.

«Я не исключаю [поставок оружия для Украины], но пока об этом рано говорить», - сказал он.