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33 минуты назад

Одна европейская страна может начать производить оружие для Украины

Мария Иванова

Министр обороны Швеции Питер Хультквист допустил, что Стокгольм начнет производить оружие для Украины. Об этом сообщает SVT.

Одна европейская страна может начать производить оружие для Украины
Фото: ReutersReuters

11 августа министры обороны 17 стран встретились в Копенгагене на донорской конференции для Украины. Одной из стран-участниц стала Швеция.

Участники встречи определили три основных направления долгосрочной поддержки Киева - военную подготовку, разминирование и производство оружия.

Незадолго до этого шведское правительство пообещало направить на Украину 120 инструкторов, которые будут обучать украинских военных.

Хультквист подчеркнул, что учебными мероприятиями все может не ограничиться.

«Я не исключаю [поставок оружия для Украины], но пока об этом рано говорить», - сказал он.

Министр добавил, что Словакия, Польша и Чехия уже сообщили о готовности помочь Киеву с производством оружия.

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