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16 минут назад

Украинские военные открыли огонь по сдавшимся бойцам ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Украинские военнослужащие открыли огонь по сдавшимся бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых начали эвакуировать военные из батальона «Сомали» Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Известий».

На опубликованных кадрах видно, как уходящие из-под обстрела бойцы «Сомали» укрываются в блиндаже вместе с напуганными сдавшимися украинскими военными, в направлении которых открыли огонь их же однополчане.

Ранее сообщалось, что военнослужащие батальона ВСУ «Айдар» обстреляли детский сад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. По данным разведки 9-го полка Народной милиции ДНР, на такой шаг украинские военные пошли в отместку за то, что в июле местные жители не дали им занять помещения детсада и организовать там свой опорный пункт.

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