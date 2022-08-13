Украинские военные открыли огонь по сдавшимся бойцам ВСУ

Украинские военнослужащие открыли огонь по сдавшимся бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых начали эвакуировать военные из батальона «Сомали» Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram -канал «Известий».

На опубликованных кадрах видно, как уходящие из-под обстрела бойцы «Сомали» укрываются в блиндаже вместе с напуганными сдавшимися украинскими военными, в направлении которых открыли огонь их же однополчане.

Ранее сообщалось, что военнослужащие батальона ВСУ «Айдар» обстреляли детский сад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. По данным разведки 9-го полка Народной милиции ДНР, на такой шаг украинские военные пошли в отместку за то, что в июле местные жители не дали им занять помещения детсада и организовать там свой опорный пункт.