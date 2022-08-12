Стало известно, когда Россия покажет новейший бесшумный миномёт «Галл»

«Рособоронэкспорт» приоткрыл завесу тайны над сроками демонстрации лёгкого бесшумного миномёта 2Б25 «Галл».
Оказалось, что случится это уже совсем скоро — в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022», который пройдёт с 15 по 21 августа 2022 года. Там же нас ждёт показ противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.
В павильоне «Рособоронэкспорта» будут выставлены прицельные приспособления, приборы ночного видения, средства индивидуальной бронезащиты, аппаратура связи, спецсредства. Среди новинок экспонируются лёгкий бесшумный миномёт 2Б25 и противотанковая противокрышевая инженерная мина ПТКМ-1Р — «интеллектуальный боеприпас», рассчитанный на избирательное поражение бронетанковой техники.
Напомним, что за разработку миномёта 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра ответственны специалисты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Буревестник». Орудие способно поражать цели на дистанции до 1200 метров и делать это со скоростью 15 выстрелов в минуту.