Минобороны заявило о разгроме нескольких подразделений ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромили несколько бригад украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, были разгромлены 56-я мотопехотная бригада и 3-й батальон 66-й механизированной бригады. Потери первого соединения составили более 70 процентов, второго — более половины. Также из заявления оборонного ведомства следует, что 23-й батальон 56-й бригады дезертировал в полном составе.