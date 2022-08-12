Минобороны РФ: потери ВСУ в Соледаре составили более 2 тыс. человек

Потери 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины составили более 2 тыс. человек в ходе наступательных действий союзных сил на территории Соледара. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек», — пояснил Конашенков.

По его словам, остатки личного состава украинской бригады вывело командование в тыловые районы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.