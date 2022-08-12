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22 минуты назад

Daily Express: корабли НАТО заставили всплыть российскую атомную подлодку близ Норвегии

runews24.ru

Британское издание Daily Express написало, что некий фотограф сделал снимки атомной субмарины ВМФ РФ, которая была вынуждена всплыть у норвежских берегов на поверхность из-за действий военных НАТО.

Корабли НАТО заставили всплыть российскую атомную подлодку
Фото: WikipediaWikipedia

Якобы группа кораблей НАТО обнаружила российскую многоцелевую лодку проекта 971 «Щука-Б», а затем патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon преследовал её до тех пор, пока она не всплыла из-за манёвров штурмовика.

«В воскресенье вечером мы видели британский Poseidon P-8, а в понедельник мы видели группу кораблей ВМС НАТО и саму подводную лодку в надводном положении», - приводит издание слова фотографа.

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Военные эксперты оспаривают подобное заявление, утверждая, что ничего подобного быть не могло. Подводные лодки часто передвигаются в надводном положении, потому что так безопаснее.

Армия,НАТО,
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