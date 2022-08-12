В России создали боевого робота для самых опасных направлений

В России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.

«Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», – передает РИА «Новости» слова Артякова.

Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.

По словам первого замглавы «Ростеха», у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР.

«Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», – сказал Артяков.

Он уточнил, что новый боевой робот – это совместный проект «Курганского машиностроительного завода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы».