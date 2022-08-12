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30 минут назад

Стало известно имя нового командующего Черноморским флотом России

News.ru

Новым командующим Черноморским флотом России будет назначен вице-адмирал Виктор Соколов, передает севастопольское издание ForPost со ссылкой на свои источники. Отмечается, что официального подтверждения этой информации со стороны пресс-службы ЧФ РФ пока нет.

Стало известно имя нового командующего Черноморским флотом России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям источников, Черноморский флот, которым с мая 2019 года командует адмирал Игорь Осипов, планируется усилить вице-адмиралом Виктором Николаевичем Соколовым, — сообщает издание.

В 1985 году Соколов окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. С 2019 он возглавлял Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. С 2013 года занимал пост заместителя командующего Северным флотом.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отметил, что российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны. Они демонстрируют отличную морскую выучку и слаженность действий, отметил министр в поздравлении с Днём Военно-морского флота. Шойгу поблагодарил ветеранов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи и сохранении традиций.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот на подступах к Крыму организовал мощный рубеж обороны. Тем самым в рамках спецоперации приближена победа над киевским режимом.

Армия,Игорь Осипов,Дмитрий Белик,Виктор Соколов,Сергей Шойгу,Госдума,
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