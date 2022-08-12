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37 минут назад

Минобороны опубликовало видео с боевой работой Су-35С

Газета.Ru

Министерство обороны РФ опубликовало видео с боевыми вылетами экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа (ЗВО), задействованных в ходе спецоперации. Об этом сообщили представители российского ведомства.

Поясняется, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации продолжают наносить высокоточным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

«Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования», — добавили в МО.

Как подчеркнули в Минобороны, вылеты на боевое применение ведутся в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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