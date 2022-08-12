Роскосмос презентует новую Российскую орбитальную станцию

Макет перспективной Российской орбитальной станции (РОС) впервые будет представлен участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2022". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

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"Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке", - отметили в госкорпорации.

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Как уточнили в Роскосмосе, на стенде Ракетно-космической корпорации "Энергия" будет представлена дополнительная информация о РОС, эскизное проектирование которой ведется в настоящий момент. Также на форуме посетители смогут посмотреть робототехнический комплекс "Маркер" (разработка НПО "Андроидная техника"), который прошел тестирование в качестве комплекса охраны на космодроме Восточный, сверхэкономичные и высокоресурсные двигатели космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей.

Среди продукции, которую посетители уже видели, - макеты ракет-носителей, в том числе "Ангары-1.2", "Рокота-М", "Союза-2", "Союза-5", "Протона-М", "Ангары-А5", макеты разгонных блоков, космических аппаратов "Электро-Л", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Аист-2Т", "Скиф" и "Марафон", макеты МКС, пилотируемого корабля "Союз МС" и перспективного "Орла", стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный, стационарных плазменных и термокаталитических двигателей.

"Также на форуме будет продемонстрирована продукция предприятий Роскосмоса в рамках программы диверсификации, в частности лечебные барокамеры, макет флота гидроразрыва пласта и модель монорельсовой транспортной системы", - добавили там.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов планирует выступить на пленарном заседании. Деловая программа предполагает подписание нескольких соглашений, проведение деловых встреч, переговоров и участие в профильных пленарных заседаниях, круглых столах и конференциях.

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