«Ростех» представил прототип экзоскелета

«Из них складывается каркас экзоскелета — торс, таз, ноги, ступни, руки, шея», — заметил он и добавил, что модули можно объединить в одну цельную систему.

Собеседник агентства рассказал, что инженерами госкорпорации уже созданы образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса. «Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 килограммов в руках на весу или до 60 килограммов на каркасе экзоскелета», — подчеркнул специалист. Блокираторы позволяют держать оружие в руках до восьми часов, что не под силу обычному человеку.