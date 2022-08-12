В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
7 минут назад

«Ростех» представил прототип экзоскелета

Lenta.ru

Госкорпорация «Ростех» представила прототип общевойскового экзоскелета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ростех» представил прототип экзоскелета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новую боевую экипировку журналистам в преддверии международного военно-технического форума «Армия» показал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. «Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия», — уточнил Артяков.

По словам представителя «Ростеха», конструкция экзоскелета основана на легких и прочных модулях из композитных материалов.

«Из них складывается каркас экзоскелета — торс, таз, ноги, ступни, руки, шея», — заметил он и добавил, что модули можно объединить в одну цельную систему.

Собеседник агентства рассказал, что инженерами госкорпорации уже созданы образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса. «Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 килограммов в руках на весу или до 60 килограммов на каркасе экзоскелета», — подчеркнул специалист. Блокираторы позволяют держать оружие в руках до восьми часов, что не под силу обычному человеку.

Ранее в «Ростехе» сообщили о создании нового комплекса управления артиллерией «Планшет-М-ИР». Управлять новым «Планшетом-М-ИР» можно, находясь в бронеавтомобиле и вне его.

Армия,Наука и техника,Владимир Артяков,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители