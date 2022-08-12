«Ростех» создал новый комплекс управления артиллерией

В России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет». Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

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Комплекс разработан для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Как заявил Артяков, он создан как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно. До конца года планируется провести его предварительные испытания.

Управлять новым «Планшетом-М-ИР» можно как находясь в бронеавтомобиле, так и вне его. Он может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении Вооруженных сил (ВС) РФ, что позволит командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь.

Также комплекс может оперативно обмениваться информацией через сопрягаемые техсредства.

«Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду "Огонь"», — заключил Артяков.