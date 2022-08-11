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41 минуту назад

На «Армии-2022» покажут бесшумный миномет «Галл»

Lenta.ru

Компания «Рособоронэкспорт» покажет легкий бесшумный миномет 2Б25 «Галл» и противотанковую противокрышевую мину ПТКМ-1Р в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

На «Армии-2022» покажут бесшумный миномет «Галл»
Фото:  АО "ЦНИИ "Буревестник" АО "ЦНИИ "Буревестник"

«В павильоне "Рособоронэкспорта" будут выставлены прицельные приспособления, приборы ночного видения, средства индивидуальной бронезащиты, аппаратура связи, спецсредства. Среди новинок экспонируются легкий бесшумный миномет 2Б25 и противотанковая противокрышевая инженерная мина ПТКМ-1Р — "интеллектуальный боеприпас", рассчитанный на избирательное поражение бронетанковой техники», — сообщили в пресс-службе.

Бесшумный миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Буревестник». 2Б25 может поражать цели на дистанции до 1200 метров, а практическая скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту. Отмечается, что «Галл» является одним из самых бесшумных образцов минометного вооружения на мировом рынке.

В июле ЦНИИ «Буревестник» передал Министерству обороны России партию 120-миллиметровых минометов 2Б11 с колесным ходом.

В мае стало известно, что российские военные применили противокрышевые мины ПТКМ-1Р в ходе специальной военной операции на Украине. Боеприпас может поражать бронетехнику в крышу корпуса и башни.

Армия,Минобороны России,Рособоронэкспорт,ЦНИИ "Буревестник",
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