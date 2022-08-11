Морпех ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса

«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», — сказал он. Морпех заявил, что не желал бы лично встречаться с жителями Мариуполя. По его словам, в их глазах украинские военные стали «извергами».