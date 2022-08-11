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1 час назад

Морпех ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса

Lenta.ru

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной Волына), находящийся в плену в Донецкой народной республике (ДНР), извинился перед жителями Донбасса в беседе с журналистами Первого канала.

Морпех ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», — сказал он. Морпех заявил, что не желал бы лично встречаться с жителями Мариуполя. По его словам, в их глазах украинские военные стали «извергами».

Ранее Волына прокомментировал гибель украинских пленных в колонии в Еленовке. Он назвал произошедшее очень страшной трагедией. Он выразил мнение, что эта ситуация повлияет на психику тех, кто находится в плену, и на тех, кто может попасть в плен в дальнейшем.

Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен

В июне британский наемник Эйден Аслин, приговоренный в ДНР к смертной казни, извинился перед жителями Донбасса и России. В своем видеообращении, записанном из тюрьмы в Донецке, он заявил, что «увидел правду» после обстрелов города со стороны ВСУ.

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