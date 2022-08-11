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46 минут назад

Шахта в Донецке оказалась обесточена в результате обстрела ВСУ

Lenta.ru

В обесточенной в результате обстрела Вооруженных сил Украины шахте имени А.Ф. Засядько в Донецке под землей находятся 29 горняков. Об этом сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР).

Шахта в Донецке оказалась обесточена в результате обстрела ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве также сообщили, что в результате артналета без напряжения осталась и донецкая шахта имени Горького ГУП ДНР «ГУРШ». Под землей оказались заблокированы четыре человека.

31 июля шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова в Донецке остались без напряжения после обстрела ВСУ. В первой шахте под землей в тот момент находились 72 человека, во второй — пять. Горняков вывели на поверхность, никто не пострадал.

В начале июля в шахте имени Засядько под землей были заблокированы 66 человек. Тогда шахта также была обесточена в результате артиллерийского огня ВСУ.

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